Juventus, Trezeguet: “Pirlo? Dategli tempo. Arriverà un grande bomber” (Di martedì 8 settembre 2020) Juventus – I bianconeri sono attesi non solo ad un brillante cammino in Italia, ma sopratutto la speranza dei tifosi è quella che la Juve possa arrivare in fondo alla Champions League e conquistare quel traguardo che ormai manca da tanto, troppo tempo. A parlare della stagione della Juventus che sta per iniziare ufficialmente è il brand ambassador ed ex centravanti bianconero David Trezeguet. Che ha parlato a margine della presentazione della partnership siglata tra Lavazza e il club torinese. Juventus, le parole di Trezeguet Trezegol non può che appoggiare la scelta della società di affidare la panchina a Pirlo. “Ha giocato e a vinto a grandi livelli – sottolinea il francese nelle parole riportate da Sportmediaset – per cui credo ... Leggi su juvedipendenza

