Infortunio Zaniolo, il giocatore sommerso dai messaggi dei colleghi (Di martedì 8 settembre 2020) Niccolò Zaniolo dovrà rimanere lontano dal campo ancora a lungo. Il centrocampista della Roma durante la gara con la Nazionale ha riportato la rottura del legamento crociato sinistro, doccia gelata a pochi mesi dal ritorno in campo.COMPAGNI E colleghi SCRIVONO A Zaniolocaption id="attachment 991225" align="alignnone" width="300" Zaniolo (getty images)/captionDopo il suo Infortunio sono stati tanti, tra compagni e colleghi, ad aver contattato il giocatore per manifestargli la propria vicinanza. Da Dzeko, Nainggolan, Pjanic arrivando a Marcos Alonso e Erik Lamela. "Forza Brate", il commento dell'attaccante bosniaco che tradotto in italiano significa "forza fratelli". Anche Francesco Totti ha voluto confortare il giovane con un "Forza Nico". Tanti ... Leggi su itasportpress

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : #Zaniolo, rottura del crociato: dovrà essere operato | #ASRoma - DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - ciccia61 : RT @OfficialASRoma: L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. N… - Teleradiostereo : RT @FlavioMTassotti: #AlfonsoDeNicola, ex medico sociale del @sscnapoli, ai microfoni di @Teleradiostereo: '#Zaniolo deve essere forte psic… -