"Governare o galleggiare". Calenda fa a pezzi Conte: imparate dalla Francia (Di martedì 8 settembre 2020) Carlo Calenda fa a pezzi il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Guardate il Recovery Plan della Francia e imparate" dice il leader di Azione. Poi l'affondo: "Voi non avete fatto nulla, vi siete interessati solo alla prostata di Briatore..." Leggi su iltempo

CarloCalenda : Il Governo francese, il 3 settembre, ha presentato un dettagliato piano di rilancio. Noi annunciamo centinaia di pr… - lisasatti : RT @CarloCalenda: Il Governo francese, il 3 settembre, ha presentato un dettagliato piano di rilancio. Noi annunciamo centinaia di progetti… - robyvise64 : RT @CarloCalenda: Il Governo francese, il 3 settembre, ha presentato un dettagliato piano di rilancio. Noi annunciamo centinaia di progetti… - ArtigianoM : RT @CarloCalenda: Il Governo francese, il 3 settembre, ha presentato un dettagliato piano di rilancio. Noi annunciamo centinaia di progetti… - teobaratto90 : RT @CarloCalenda: Il Governo francese, il 3 settembre, ha presentato un dettagliato piano di rilancio. Noi annunciamo centinaia di progetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Governare galleggiare

Floornature.com

«Sfinge Conte». Le acque intorno al governo sono mosse, e agitate da una molteplicità di questioni. Senza che ne derivino scossoni, né, al momento, alcuna ipotesi di rimpasto (reputata, come nel gioco ...Con la brutta aria che tira per la crescita dei contagi del Coronavirus e lo spettro di un altro lockdown e per le ombre oscure sulla riapertura delle scuole e sui destini dell’economia agli italiani ...