GF Vip, Alfonso Signorini svela tutte le novità e i segreti del cast (Di martedì 8 settembre 2020) Alfonso Signorini svela tutte le novità del Grande Fratello Vip e i segreti del cast. Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione del reality ambientato nella casa di Cinecittà. Lo show partirà il prossimo 14 settembre e durerà 13 settimane fra colpi di scena ed eliminazioni. “Andremo in onda il lunedì e il venerdì per 13 settimane”, ha spiegato il conduttore, affermando che lo show terminerà i primi di dicembre. Accanto a Signorini in questa nuova avventura ci saranno Pupo e Antonella Elia. Alfonso ha spiegato di aver scelto il cantante perché hanno “condiviso momenti impegnativi” e sono “collaudati”. La Elia invece è stata ... Leggi su dilei

fanpage : Alfonso Signorini è letteralmente terrorizzato dai rischi del Covid19 - IsaeChia : ‘#GfVip’, #AlfonsoSignorini annuncia le novità della quinta edizione. E a proposito del cast ammette… - bubinoblog : ALFONSO SIGNORINI: FACCIO IL TAMPONE OGNI GIORNO MA NON ENTRERÒ NELLA CASA DEL GF VIP... NON MI FIDO! - rafcar2004 : @trash_italiano Scusa Alfonso ! Ma dall'isola dei famosi ce li riporti di nuovo quasi tutti al GF vip ? E dai ma ch… - ItalianFluffer : RT @CinguettaTV: Proseguono serrati i preparativi per la nuova edizione del GRANDE FRATELLO VIP?? Pronto il camerino di Alfonso Signorini.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alfonso ‘Gf Vip’, Alfonso Signorini annuncia le novità della quinta edizione. E a proposito del cast ammette… Isa e Chia Grande Fratello Vip 5: il cast ufficiale dei concorrenti. c'è anche Denis Dosio

Grande Fratello Vip 5: il cast ufficiale dei concorrenti, c'è anche Denis Dosio. La foto tradizionale sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, mette il punto definitivo sui no ...

Due ex fidanzati nella Casa del GF Vip 5: in passato “rissa per colpa di lei” – FOTO

Alfonso Signorini ha annunciato un GF Vip 5 scoppiettante, con una Casa di “rottura” e confronti accesi tra i protagonisti del nuovo cast del reality show in partenza dal prossimo lunedì su Canale 5.

Grande Fratello Vip 5: il cast ufficiale dei concorrenti, c'è anche Denis Dosio. La foto tradizionale sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, mette il punto definitivo sui no ...Alfonso Signorini ha annunciato un GF Vip 5 scoppiettante, con una Casa di “rottura” e confronti accesi tra i protagonisti del nuovo cast del reality show in partenza dal prossimo lunedì su Canale 5.