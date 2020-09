Delia Paciello in diretta su Instagram, ma un follower si masturba. “Schifo e rabbia” (Di martedì 8 settembre 2020) La candidata Delia Paciello, in corsa per le elezioni regionali in Campania, era in diretta quando un follower ha iniziato a masturbarsi in cam. Brutta sorpresa per Delia Paciello, candidata Campana per le elezioni regionali. La donna era in diretta su Instagram, dove stava tenendo un comizio in vista della prossima corsa alle urne. Quando, inaspettatamente, è partito il “fuori onda” degno del peggior trash italiano. Uno dei follower collegati in video ha infatti iniziato a masturbarsi in pubblico. Suscitando non poco sdegno e proteste fra gli utenti connessi. Immediata la reazione della stessa Delia Paciello, che ha immediatamente bloccato ... Leggi su nonsolo.tv

