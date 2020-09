Covid-19, il virologo Crisanti aveva ragione: ricordate cosa disse a metà Giugno? (Di martedì 8 settembre 2020) “L’Italia è calda così, come è caldo il Brasile. Questo virus si diffonderà tra i giovani, che diventeranno i vettori, i portatori di questa infezione. Il problema sarà che a causa della mancanza di sicurezza da parte dei ragazzi, lo trasmetteranno a nonni e genitori e rivedremo di nuovo la pressione sul sistema sanitario. Questo … L'articolo Covid-19, il virologo Crisanti aveva ragione: ricordate cosa disse a metà Giugno? Leggi su dailynews24

Far ripartire la scuola nei tempi previsti. Riuscire a tenerla aperta e a farla funzionare. A qualunque costo, o quasi. A Palazzo Chigi e a Viale Trastevere sono consapevoli che sul ritorno in classe ...

Gli alunni fino a 12 anni non trasmettono il Covid, ci sono conferme ma Pregliasco non si fida: possibile seconda ondata

Mentre le scuole riaprono in modo graduale, dagli scienziati giungono indicazioni sempre più insistenti sulla bassa trasmissibilità del Coronavirus da parte degli alunni più piccoli, compresi quelli d ...

