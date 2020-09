Canottaggio, due anni di squalifica per Fabienne Ricci per doping (Di martedì 8 settembre 2020) La seconda sezione del Tribunale nazionale antidoping ha sanzionato Fabienne Ricci con due anni di squalifica, dichiarando l’atleta “responsabile della violazione dell’art. 2.1 CSA per la positività alla sostanza proibita specificata Triamcinolone Acetonide metabolita”. La scadenza della squalifica è fissata per il 15 febbraio 2022 e la federazione Canottaggio riceverà la copia del dispositivo di sentenza per presa visione. Leggi su sportface

