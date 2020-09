Calciomercato Juventus, nuovo scenario per la pista Suarez (Di martedì 8 settembre 2020) In casa Juventus si continuano ad analizzare le giuste operazioni da mettere in atto in questa finestra di mercato. L’arrivo di un centravanti sembrerebbe una priorità indiscussa e Luis Suarez sarebbe il colpo perfetto da consegnare nelle mani del mister Andrea Pirlo. L’uruguaiano, ancora sotto contratto con il Barcellona, starebbe trattando con la sua squadra la buonuscita che lascerebbe Suarez libero di firmare con i bianconeri. Ma i catalani non sembrerebbero essere disposti a pagare la cifra richiesta dal centravanti classe ’87. Questo complica la faccenda per il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, che però non molla la presa sul 9 del Barcellona. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo reclama: sfida da 35 milioni LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Il Fratello e agente di Higuain è arrivato a Tornino per sistemare i dettagli che porteranno all… - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - ingrid_perrod : Domanda: come mai si hanno solo 2 slot per i giocatori extracomunitari? È per avere meno stranieri in squadra?… - Mediagol : #Video #Juventus, la nuova vita di McKennie: il talento americano e la casa di Torino su Instagram, Weston ha ospit… -