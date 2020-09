Brovarone: "Chiesa? A Firenze si lavora per la cessione: Napoli collocazione perfetta" (Di martedì 8 settembre 2020) Federico Chiesa lascerà Firenze in questa sessione di mercato? Nel corso di Kiss Kiss Napoli Bernardo Brovarone, agente Fifa, ha risposto al quesito: "In questo momento per la prima volta la Fiorentina aspetta se accade qualcosa. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Brovarone: 'Chiesa? A Firenze si lavora per la cessione: Napoli collocazione perfetta' - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Brovarone: 'Assurdo pensare di cedere #Vlahovic, dategli fiducia e farà diciotto gol. #Chiesa? Sta aspettando #Inter e… - Fiorentinanews : #Brovarone: 'Assurdo pensare di cedere #Vlahovic, dategli fiducia e farà diciotto gol. #Chiesa? Sta aspettando… -

Ultime Notizie dalla rete : Brovarone Chiesa Brovarone: "Chiesa? A Firenze si lavora per la cessione: Napoli collocazione perfetta" Tutto Napoli Brovarone: "Napoli interessato a cinque calciatori della Fiorentina: i nomi! Chiesa non è Callejon"

Bernardo Brovarone ha parlato nel corso di Radio Goal del possibile asse di mercato tra il Napoli e la Fiorentina. L'operatore di calciomercato, Bernardo Brovarone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Brovarone: "Alla Fiorentina piace Demme, il Napoli gradisce quattro talenti viola. Nulla è impossibile"

Bernardo Brovarone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Si Gonfia la Rete', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea relativi al calciome ...

Bernardo Brovarone ha parlato nel corso di Radio Goal del possibile asse di mercato tra il Napoli e la Fiorentina. L'operatore di calciomercato, Bernardo Brovarone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ...Bernardo Brovarone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Si Gonfia la Rete', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea relativi al calciome ...