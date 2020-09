Ballando con le stelle inizia il 19 settembre: ora è ufficiale (Di martedì 8 settembre 2020) Arriva la conferma: Ballando con le stelle inizia il 19 settembre 2020! A dare l’annuncio ci pensa la pagina ufficiale di Instagram del noto programma Rai. La data d’inizio, in realtà, doveva corrispondere allo scorso 12 settembre. La partenza della trasmissione di Milly Carlucci è stata slittata, dopo che sono risultati positivi al Coronavirus due … L'articolo Ballando con le stelle inizia il 19 settembre: ora è ufficiale proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ballando_Rai : L'attesa sta per finire? L'appuntamento con #BallandoConLeStelle è SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1… - stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - mante : Se si scheggia un dente una star di Ballando con le stelle è tutto un tripudio di tweet di pronta guarigione di min… - melecotte : RT @Zitacida: Per me ancora shock che in Germania il nazismo sia motivo giustamente di vergogna sempiterna e in Italia abbiamo la Mussolini… - moniamezaache : RT @Zitacida: Per me ancora shock che in Germania il nazismo sia motivo giustamente di vergogna sempiterna e in Italia abbiamo la Mussolini… -