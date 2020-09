Apple: il 15 settembre l'evento online. Ma iPad e Watch potrebbero rubare la scena all'iPhone (Di martedì 8 settembre 2020) Secondo gli esperti sarà incentrato su iPad e Apple Watch: per i nuovi iPhone bisognerà attendere fino ad ottobre Leggi su repubblica

Arrivano indicazioni importanti in queste ore direttamente dal mondo Apple, in riferimento ad un evento previsto nel giro di pochi giorni che rischia di non vedere protagonisti gli iPhone 12. Queste a ...