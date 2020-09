Affari con i migranti: 14 arresti a Palermo (Di martedì 8 settembre 2020) La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo ha emesso un fermo di indiziato di delitto a carico di 18 cittadini stranieri accusati di appartenenza ad un'associazione ... Leggi su today

AndreaOrlandosp : Dalla commissione affari costituzionali , grazie all’iniziativa del Pd,un passo avanti per riaprire il cantiere del… - articoloUnoMDP : RT @pbersani: Su Affari & Finanza di ieri, questa mia intervista. Di Marco Patucchi. - 171822elFranca : RT @pbersani: Su Affari & Finanza di ieri, questa mia intervista. Di Marco Patucchi. - GrazianoMammini : RT @pbersani: Su Affari & Finanza di ieri, questa mia intervista. Di Marco Patucchi. - Cristina050521 : Mentre la società civile è indignata e protesta per la violenza con cui una dodicenne è stata arrestata a #HongKong… -

Ultime Notizie dalla rete : Affari con

Today.it

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...INDICE RIC ORE 9,50 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 19599,19 -0,70 19738,01 Allshare 21507,69 -0,68 21574,23 Banche 7083,47 -0,51 7120,13 Oil & Gas 10618,89 -0,01 10619,64 Aut & PR 202958,67 -0,48 203931 ...