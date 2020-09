Xiaomi Poco X3, lo smartphone che punta tutto su potenza e autonomia (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo aver mostrato i muscoli con la potenza del Mi 10 Ultra, Xiaomi consolida la propria presenza nella fascia media con il nuovo Poco X3 NFC. Pensato per i giovani appassionati di tecnologia e di videogiochi, adotta un design «finish line» che esprime potenza. Il dispositivo della linea Poco è nato per puntare tutto sulle performance, offrendo le specifiche di fascia alta più proficue e puntando all’essenziale, il tutto a un prezzo davvero competitivo. Con il debutto del più recente e potente processore 4G della serie 700 di Qualcomm - Snapdragon 732G - Poco X3 ha tanta potenza, pur garantendo fino a due giorni con una sola carica, grazie a una grande batteria da ... Leggi su gqitalia

