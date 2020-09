Vidal, tweet enigmatico. E tagga Luis Suarez (Di lunedì 7 settembre 2020) Pochi minuti fa il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, ha pubblicato un tweet che sicuramente farà discutere. Difficile capire se si tratti di un indizio di mercato, ma colpisce la somiglianza con il post su Instagram di qualche giorno fa del compagno di squadra Luis Suarez, non a caso taggato nel messaggio del cileno. Il futuro di entrambi i giocatori, infatti, sembra lontano dalla Catalogna. Si legge nel tweet: “Sempre felice di fare quello che mi piace”. Siempre feliz haciendo lo que me gusta!!!@LuisSuarez9 pic.twitter.com/gQrmA0N3wK — Arturo Vidal (@kingarturo23) September 7, 2020 Foto: Twitter Vidal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Glongari : #Vidal e #Suarez i due separati in casa del #Barça uniti in un tweet. Prossima destinazione serie a? #Inter… - Mammt21272087 : RT @EmmeEmm_: Ora vi dico come andrà, Vidal arriverà all'Inter e Suarez non andrà alla Juventus, ma i media non vi diranno mai che i gobbi… - IvanCazzaroni : In pochi giorni #Vidal sarà nerazzurro! In caso contrario rileggere il tweet ogni settimana! #inter #Barcellona… - Lucaaffigi : RT @EmmeEmm_: Ora vi dico come andrà, Vidal arriverà all'Inter e Suarez non andrà alla Juventus, ma i media non vi diranno mai che i gobbi… - DaniloBatresi : RT @Glongari: #Vidal e #Suarez i due separati in casa del #Barça uniti in un tweet. Prossima destinazione serie a? #Inter #Juventus #Calcio… -