Va a fare il bagno, si accascia sul telo da mare e muore. Era in spiaggia con i suoi amici (Di lunedì 7 settembre 2020) Esce dall’acqua dopo un bagno refrigerante, si accascia sulla spiaggia e muore. Tragedia nel pomeriggio a Torre Chianca, marina di Lecce. Un 62enne di origini kosovare, residente a Lecce, è deceduto sul tratto di spiaggia libera nelle vicinanze del lido San Basilide. L’uomo aveva raggiunto la marina in compagnia di un gruppo di amici per trascorrere la sua domenica di relax al mare. Così si è immerso nelle acque dell’adriatico e, dopo il bagno, è uscito dell’acqua raggiungendo la battigia. Proprio lì, sotto gli occhi dei suoi amici, si è sentito male, si è accasciato sulla sabbia ed ha perso i sensi. Subito soccorso dai presenti e ... Leggi su caffeinamagazine

_martiEmme : Stamattina ha pensato bene di srotolare il rotolo di carta igienica seminuovo e fare una scia di Foxy dal bagno al divano. - pollettaa_ : all’inizio avevo dubbi su katherine heigl in suits credevo che per me avrebbe sempre e solo potuto fare commedie ro… - jung_skook : noi ti vogliamo bene, hai capito? non fare cose di cui potresti anche pentirtene dopo, ti prego. adesso cerca solt… - louserss : poi io mi aspettavo che mi controllasse dopo ieri ed invece 0?? cioè non mi ha obbligata a fare niente e non mi fis… - damianros1 : stasera mia nipote 4 anni: ' zio mi porti a fare la pipì?' la madre:' Anna ti porto io' 'no lo zio..' io: ' tesoro… -

Ultime Notizie dalla rete : fare bagno Sversamento in mare risolto Si può di nuovo fare il bagno LA NAZIONE "Agguato in bagno, poi mi è saltato addosso". Preso il violentatore seriale del McDonald's

Roma. Violenza sessuale all'interno del McDonald's di corso Francia. Ha aspettato che la sua vittima entrasse in bagno. Poi l'ha afferrata alle spalle e l'ha trascinata all'interno del gabinetto degli ...

Fa il bagno in mare, punto al volto da una medusa: in codice rosso all’ospedale, 22enne è grave

Un giovane di 22 anni è stato portato, in codice rosso avanzato, all'ospedale di Torrette di Ancona nella giornata di oggi, sabato 5 settembre 2020. Mentre faceva il bagno a Palombina, al confine tra ...

Roma. Violenza sessuale all'interno del McDonald's di corso Francia. Ha aspettato che la sua vittima entrasse in bagno. Poi l'ha afferrata alle spalle e l'ha trascinata all'interno del gabinetto degli ...Un giovane di 22 anni è stato portato, in codice rosso avanzato, all'ospedale di Torrette di Ancona nella giornata di oggi, sabato 5 settembre 2020. Mentre faceva il bagno a Palombina, al confine tra ...