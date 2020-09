Super Mario 3D All Stars e Switch in un unico imperdibile bundle? (Di lunedì 7 settembre 2020) Super Mario 3D All Stars è stato annunciato da pochi giorni e già iniziano i primi rumor. Secondo le ultime indiscrezioni, un sito svedese avrebbe elencato un bundle Nintendo Switch con il gioco.L'idea di creare un bundle con un gioco in uscita, magari con un Nintendo Switch a tema, non è proprio una novità; l'esempio più recente lo abbiamo con Animal Crossing: New Horizons, che ha lanciato una console in edizione limitata ispirata proprio al gioco.Attualmente però non ci sono ulteriori dettagli: Nintendo non ha annunciato ancora nulla a riguardo, ed il sito del rivenditore svedese non ha pubblicato la foto del bundle, quindi non sappiamo se questa sia semplicemente una trovata del negozio. Ad ogni modo, per ... Leggi su eurogamer

