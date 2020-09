Sul bus si rifiuta di portare la mascherina: fermato e multato (Di lunedì 7 settembre 2020) Un 33enne nigeriano è stato fermato dalla polizia: a bordo di un bus di linea dell'Ataf in piazza della Stazione si è rifiutato di indossare la mascherina. L'uomo, un 33enne della Nigeria, è stato ... Leggi su lanazione

