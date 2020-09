Spadafora: “Pubblico negli stadi? Spero presto almeno un migliaio di persone. E a fine settembre…” (Di lunedì 7 settembre 2020) "C'è aria di ripresa, ne avevamo bisogno". Con queste parole il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora pare lanciare un chiaro messaggio positivo anche a proposito del ritorno del pubblico agli eventi sportivi e negli stadi. Come riporta l'Ansa, intervistato da RaiSport a margine della finale di Supercoppa di volley donne, tra Conegliano e Busto Arsizio, il noto politico ha commentato le recenti novità in riferimento alla riapertura degli eventi alle persone.Spadafora e i tifosi allo stadiocaption id="attachment 942159" align="alignnone" width="594" Spadafora (Getty Images)/caption"Finalmente si respira aria di festa e di ripresa, ne avevamo bisogno. Riprendiamo perché in grado di rispettare le regole, e dobbiamo continuare a ... Leggi su itasportpress

