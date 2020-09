“Sei volata in cielo”, tragico lutto per Enrico Papi: la foto commovente (Di lunedì 7 settembre 2020) Grande dolore e commozione per l’amatissimo conduttore, Enrico Papi: è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, mamma Luciana Enrico PapiIl conduttore tv, Enrico Papi, è stato colpito da un grave lutto, poche ore fa. L’ex cabarettista, ha appena perso la mamma. Luciana, è morta a seguito di una malattia all’età di 81 anni. Proprio pochissimi giorni fa, la donna festeggiò l’ultimo compleanno, lì Papi le dedicò un post con questa didascalia: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA”. L’ultimo post social invece, annuncia ... Leggi su chenews

a_conti_fatti : RT @Barbaga3Gaetano: Oggi alle sei del mattino il mio dolce Amore Vicky è volata in Paradiso. Tutto il Mondo non basta a contenere il mio i… - Cristin97215062 : RT @Barbaga3Gaetano: Oggi alle sei del mattino il mio dolce Amore Vicky è volata in Paradiso. Tutto il Mondo non basta a contenere il mio i… - manulamanuz57 : RT @EnricoPapi2: Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma… - amendola9971 : RT @EnricoPapi2: Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma… - AvvocatoLorenti : RT @Barbaga3Gaetano: Oggi alle sei del mattino il mio dolce Amore Vicky è volata in Paradiso. Tutto il Mondo non basta a contenere il mio i… -

