Salvini: "Contro di me processo di stampo sovietico" (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - "Appena torniamo al governo i porti non li chiudiamo, li blindiamo. E non entra nessuno via mare o via terra. Dal dopoguerra a oggi non penso ci siano ministri andati a processo per le loro idee: il mio è un processo sovietico di stampo ideologico e io vado a Catania con buona dose di curiosità. E quando mi chiederanno se mi dichiaro colpevole o innocente io dirò: 'sono colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani'". Così il leader della Lega Matteo Salvini in chiusura del suo intervento dal palco di Villafranca (Verona). Leggi su agi

