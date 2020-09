Renzi non ha detto «perché dobbiamo pagare la pensione agli invalidi se non hanno mai versato i contributi?» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 5 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto del leader di Italia Viva Matteo Renzi e da una sua presunta dichiarazione: «Perché dobbiamo pagare la pensione agli invalidi se non hanno mai versato i contributi?». Questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun account social ufficiale di Renzi (qui, qui e qui). Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 5 settembre 2020 – Notizia falsa La falsa dichiarazione era stata originariamente pubblicata il 5 dicembre 2014 da una pagina Facebook che condivide dichiarazioni inventate di politici e personaggi ... Leggi su facta.news

