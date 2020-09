Referendum:Franceschini,sì per riforme con opposizioni (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 07 SET - "Si al Referendum non è punto di arrivo, deve essere il punto di partenza per riforme più larghe costituzionali. Il Referendum può essere la partenza di una seconda parte della ... Leggi su corrieredellosport

GHERARDIMAURO1 : Referendum:Franceschini,sì per riforme con opposizioni - iconanews : Referendum:Franceschini,sì per riforme con opposizioni - dapigat : @fattoquotidiano #CASINI chi? Quello che SOSTIENE l'attuale governo #conte?? #m5s? Il DEMOCRISTIANO che compare su q… - MastroTitta9 : LA DIREZIONE DEL PD DI MERDA È STATA CONVOCATA LUNEDÌ 7 SETTEMBRE PER DECIDERE LA POSIZIONE DEL PARTITO SUL REFEREN… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Franceschini Referendum:Franceschini,sì per riforme con opposizioni La Gazzetta del Mezzogiorno Referendum:Franceschini,sì per riforme con opposizioni

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Si al referendum non è punto di arrivo, deve essere il punto di partenza per riforme più larghe costituzionali. Il referendum può essere la partenza di una seconda parte della ...

La fortuna di Conte ha le ore contate

Nel cortile di Montecitorio, alla vigilia della fatidica data del 21 settembre, tutti tentano di scrutare il futuro. Renato Brunetta, pasionario della battaglia per il No al referendum sul taglio dei ...

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Si al referendum non è punto di arrivo, deve essere il punto di partenza per riforme più larghe costituzionali. Il referendum può essere la partenza di una seconda parte della ...Nel cortile di Montecitorio, alla vigilia della fatidica data del 21 settembre, tutti tentano di scrutare il futuro. Renato Brunetta, pasionario della battaglia per il No al referendum sul taglio dei ...