Referendum, Zingaretti: “Un ‘sì per mettere in moto processo di riforme. Ho sempre combattuto l’antipolitica e continuo a farlo” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Oggi c’è stata veramente una bellissima discussione del gruppo dirigente con idee diverse ma dentro uno spirito unitario del quale sono molto contento che ci permette di elaborare idee e essere uniti. Io ho proposto un si per cambiare, per fare le riforme. Tutta la vita ho lottato contro l’antipolitica e lo farò per tutta la vita ma per farlo è giusto cambiare e mettere in campo un processo di riforme”. Così il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti dopo la direzione del Pd L'articolo Referendum, Zingaretti: “Un ‘sì per mettere in moto processo di riforme. Ho sempre combattuto ... Leggi su ilfattoquotidiano

davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - Corriere : Zingaretti: «Sì al referendum. Il Pd starà al governo finché farà cose utili al Paese» - petergomezblog : #Zingaretti propone alla Direzione #Pd il Sì al referendum: “Così sarà possibile fare altre riforme. Se vince il No… - ilfattovideo : Referendum, Zingaretti: “Un ‘sì per mettere in moto processo di riforme. Ho sempre combattuto l’antipolitica e cont… - francobus100 : Zingaretti: «Sì al referendum. Il Pd starà al governo finché farà cose utili al Paese» -