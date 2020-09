Portano due ragazze in hotel e violano le norme anti-covid, è caos [NOMI e DETTAGLI] (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono finiti nella bufera per uno scandalo a luci rosse. Stiamo parlando di due calciatori della Nazionale inglese, si tratta di Foden e Greenwood. I giocatori hanno festeggiato un pò troppo dopo il successo contro l’Islanda. Come confermato dal Ct Southgate entrambi sono stati esclusi dalla prossima partita: “Questa mattina Greenwood e Foden mi hanno comunicato che hanno interrotto le norme anti-covid previste in trasferta. Non interagiranno con il resto della squadra, ma hanno capito di aver sbagliato. Si sono scusati. Non hanno fatto colazione o allenamento con il resto della squadra, nessuno altro membro dello staff è entrato in contatto con loro”. Secondo quanto riportato Foden e Greenwood avrebbero portato delle ragazze in hotel dopo la partita, violando ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Inghilterra | #Foden e #Greenwood portano due ragazze in albergo e violano la bolla

