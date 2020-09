Nesta: «Io alla Juventus con Pirlo? Voglio fare il primo allenatore» (Di lunedì 7 settembre 2020) Nesta ha commentato le voci che lo vorrebbero sulla panchina della Juventus al fianco di Pirlo: le parole del tecnico del Frosinone Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha commentato le voci che lo vorrebbero sulla panchina della Juventus al fianco di Andrea Pirlo. Pirlo – «È un’amicizia che ho con Andrea da tempo e niente, il mio obiettivo è fare il primo all’allenatore e ci sto provando». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

A 18 giorni dalla notte del ‘Picco’ che ha visto sfumare per il Frosinone la promozione in serie A all’ultimo secondo, torna a parlare il tecnico Alessandro Nesta. E lo fa a due giorni dal primo test ...Il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta ha parlato oggi in conferenza stampa. Ecco alcuni passaggi più importanti raccolti da TuttoFrosionone.com: "Io alla Juventus con Pirlo? E' un'amicizia che ho ...