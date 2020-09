Napoli, la band Quartieri Jazz in concerto: i dettagli (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le note delle canzoni di Pino Daniele riecheggeranno a Palazzo Venezia venerdì 11 settembre alle ore 21.30 in occasione de concerto della band Quartieri Jazz che, oltre alle proprie canzoni, suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele. “Arte nell’Arte” è il tema della serata della band napoletana. La scelta della location ricade sul giardino pensile e la casina pompeiana di Palazzo Venezia. Si tratta di un edificio storico situato a SpaccaNapoli, che ha vissuto molte vicissitudini nel corso della sua vita, ed è la testimonianza di un insieme di relazioni politiche ed economiche che mettevano in risalto l’allora repubblica di ... Leggi su anteprima24

IZimbra Music Fest a Napoli a San Domenico Maggiore: la rassegna dedicata alla World Music

Gigi D'Alessio sogna il San Paolo: "Voglio portare Buongiorno e i rapper allo stadio"

Gigi D'Alessio vuole ritornare a suonare allo stadio San Paolo di Napoli, presentando il suo nuovo album "Buongiorno". Questa volta però non vuole farlo solo con la sua band. Il sogno del cantante nap ...

Band salernitana Pianoterra vince premio "Streming Festival – PIVI 2020"

I Pianoterra, band indie-rock originaria di Salerno, con il brano "Semplice" vincono la prima edizione del premio "Streaming Festival – PIVI 2020" del MEI. Il videoclip, prodotto dalla Nam3 Film e dir ...

Gigi D’Alessio vuole ritornare a suonare allo stadio San Paolo di Napoli, presentando il suo nuovo album “Buongiorno”. Questa volta però non vuole farlo solo con la sua band. Il sogno del cantante nap ...I Pianoterra, band indie-rock originaria di Salerno, con il brano “Semplice” vincono la prima edizione del premio “Streaming Festival – PIVI 2020” del MEI. Il videoclip, prodotto dalla Nam3 Film e dir ...