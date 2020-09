Matilde Brandi al Grande Fratello Vip: il compagno Marco non è d’accordo (Di lunedì 7 settembre 2020) Matilde Brandi entra finalmente nella Casa del Grande Fratello Vip. Da anni si parlava di un coinvolgimento della soubrette nel reality show di Canale 5 ma solo ora questo progetto è riuscito a concretizzarsi. Con Grande gioia della 51enne, che da tempo aspettava una occasione del genere. Un modo per farsi conoscere completamente, senza i … L'articolo Matilde Brandi al Grande Fratello Vip: il compagno Marco non è d’accordo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP DONNE Elisabetta Gregoraci Francesca Pepe Stefania Orlando Adua Del Vesco Patrizia De Blanc… - pascaziomarco : Davvero c'è gente che si lamenta del cast perché fatto da sconosciuti?Se non conoscete Stefania Orlando, Matilde Br… - VitaDiLeoG : Le mie 5 meraviglie del GF Vip: PATRIZIA DE BLANCK Flavia Vento Elisabetta Gregoraci Maria Teresa Ruta Matilde Brandi Il resto anche no - selishardliquor : RT @trash_italiano: Cast ufficiale #GFVIP DONNE Elisabetta Gregoraci Francesca Pepe Stefania Orlando Adua Del Vesco Patrizia De Blanck Fl… - TVBOX10765968 : -FLASH NEWS- Ecco il cast ufficiale del #GFVip in partenza lunedì 14 settembre su Canale5. -Fausto Leali -Francesco… -