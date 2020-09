Marina Berlusconi è positiva al Covid-19 (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo i fratelli Luigi e Barbara anche Marina Berlusconi, la prima figlia dell’ex premier è risultata positiva al Covid-19. Lo annuncia con una nota di agenzia l’Ansa, precisando che le condizioni della presidente di Fininvest e di Mondadori, sono al momento buone e non destano preoccupazioni. Silvio Berlusoni è invece al momento ancora ricoverato al San Raffaele per infezione da nuovo coronavirus: un ulteriore bollettino sulle sue condizioni di salute è atteso per oggi pomeriggio. L'articolo Marina Berlusconi è positiva al Covid-19 proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo

petergomezblog : Marina #Berlusconi positiva al Covid. “In isolamento a casa, sta bene e lavora” - Agenzia_Ansa : Marina Berlusconi positiva al #Covid, sta bene e lavora #ANSA - Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Marina Berlusconi positiva al Covid-19, sta bene e lavora - InsdataInter : RT @Corriere: Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» -