Mancini: “Ragazzi straordinari, gran partita. Dispiace per Zaniolo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, commenta così la vittoria degli azzurri sull’Olanda: “Abbiamo mancato nel chiudere la gara, ma sono soddisfatto per la mentalità e la prestazione. Ragazzi straordinari, grande partita. Locatelli? Un gran giocatore che può migliorare, è giovane. Il nostro modulo è il 4-3-3 classico e va bene così. Non si vincono 11 partite di seguito se non si ha una mentalità come la nostra. Zaniolo? Dispiace per lui, spero non sia nulla di grave”. Foto: Twitter Italia L'articolo Mancini: “Ragazzi straordinari, gran partita. Dispiace per Zaniolo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

