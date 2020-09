L'Atalanta riabbraccia Ilicic: ecco la reazione dei compagni (Di lunedì 7 settembre 2020) BERGAMO - In casa Atalanta la bella notizia è improvvisamente esplosa ieri: Ilicic è uscito dal tunnel ed oggi sarà di nuovo a Zingonia. La tifoseria nerazzurra, la società, Gasperini e i compagni ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : L'#Atalanta riabbraccia Ilicic: ecco la reazione dei compagni: Gradito ritorno a Zingonia: lo sloveno, apparso dima… - patrick_iannare : L'Atalanta riabbraccia Josip Ilicic: ma le voci su Gomez infiammano il mercato e le piazza. #ilicic #Gomez - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: L'Atalanta riabbraccia Ilicic - 100x100Napoli : L'Atalanta riabbraccia Ilicic -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta riabbraccia

Sarà pur vero che gli uomini sognano più il ritorno che la partenza (cit. Paulo Coelho), ma a patto che sappiano per dove partono e da dove ritornano. Spesso per i campioni dello sport, apolidi per ne ...ROMA Sarà pur vero che gli uomini sognano più il ritorno che la partenza (cit. Paulo Coelho), ma a patto che sappiano per dove partono e da dove ritornano. Spesso per i campioni dello sport, apolidi p ...