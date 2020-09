Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina e Adelaide due donne diverse in amore (Di lunedì 7 settembre 2020) Nella fiction Il Paradiso delle Signore, che riparte il 7 settembre con le nuove puntate, è la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, donna fredda e crudele, nella realrò, l’attrice, Vanessa Gravina, vive d’amore, “per l’uomo – ha raccontato a Chi – della mia vita, che mi ha aperto il cuore…”. In un’intervista a Chi, Vanessa Gravina non si nasconde. Racconta il suo personaggio completamente diverso da quello che èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ChangeItalia : Il disastro ecologico che ha colpito #Mauritius continua a produrre devastanti effetti. Qui alcuni delfini morti a… - chaptersburnn : mia madre che guarda il paradiso delle signore e vuol dire solo una cosa: io che grido davanti alla televisione “GIANCARLOOOOOO” - DVD23690077 : RT @kappaTI: ci sparavamo un gelatino e ci guardavamo “il paradiso delle signore”. mi manchi Mamma ? - CorneliaHale94 : Il paradiso delle signore 4 - stagione daily 2 aiuto! #ilparadisodellesignore - kappaTI : ci sparavamo un gelatino e ci guardavamo “il paradiso delle signore”. mi manchi Mamma ? -