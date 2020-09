I sindacati provano il dialogo con Confindustria: al centro il rinnovo dei contratti. Landini: “Restano difficoltà”. Furlan: “Incontro utile” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tre ore di confronto “utili” anche se “restano ancora delle difficoltà“. Il primo faccia a faccia dopo il rinnovo dei vertici di Confindustria, con Carlo Bonomi presidente, tra l’associazione di rappresentanza delle imprese e i sindacati, ha avuto al centro il tema più difficile: il rinnovo dei contratti che regolano i rapporti di lavoro di oltre 10 milioni di lavoratori solo nel privato. Al tavolo erano seduti Cgil, Cisl e Uil, oltre alla stessa Confindustria. Tanti i contratti da rinnovare, da quello della sanità privata, per il quale Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl, ha parlato di “buone notizie“, visto che Confindustria ha detto di voler ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : I sindacati provano il dialogo con Confindustria: al centro il rinnovo dei contratti. Landini: “Restano difficoltà”… -

Ultime Notizie dalla rete : sindacati provano

Il Fatto Quotidiano

REGGIO EMILIA – Il Codacons presenterà un esposto all’autorità nazionale anticorruzione sulla vicenda Ferrarini e chiede al Governo di attivarsi con urgenza a tutela del Made in Italy. L’associazione ...I dubbi delle operatrici e l’ipotesi sindacale di un rinvio. Ma il Comune non cede sulla partenza il 7 settembre FERRARA. Corsa contro il tempo per scongiurare lo slittamento di una settimana degli as ...