Francesco Renga in tour nel 2021 | biglietti in prevendita per gli 8 concerti nei teatri

Francesco Renga in tour nel 2021, l'artista annuncia i concerti in programma per il mese di maggio del prossimo anno. Dopo essersi esibito sul palco dell'Arena di Verona, in occasione dei Seat Music Awards, Francesco Renga aveva preannunciato importanti novità in arrivo per i fan. Qualche ora dopo ha svelato i suoi piani: un nuovo tour di concerti, atteso per il prossimo anno. Dopo un 2020 particolarmente scarno di live, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il 2021 si prospetta invece ricco di attività live. Tra i recuperi degli eventi inizialmente previsti per quest'anno e i nuovi in via di definizione, c'è Francesco Renga

