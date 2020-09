Da Craxi al bullismo sui social: storia di Marco Gervasoni, professore piccolo piccolo (Di lunedì 7 settembre 2020) di Luca Di Bartolomei Quando si dice seguire una parabola: Marco Gervasoni, storico contemporaneo dell’università del Molise, Craxiano per formazione, è diventato un hater sui social network per passione – e perché piace alla destra a cui si è legato, ovviamente, quella della Lega e del salvinismo che rifiuta ogni limite di continenza verbale. E pensare che nel 2000, da giovane ricercatore, il professore dedicava i suoi studi a Piero Gobetti, il liberale amico di Gramsci odiato dal fascismo; nel 2020 Gervasoni, cinquantaduenne nemico dichiarato del politicamente corretto, scrive gli editoriali per La Verità di Maurizio Belpietro, uno che la parola con la F non la manda in stampa neanche per errore. (foto: ... Leggi su wired

