Covid, Meloni: “Negazionisti a Roma? Mi ha stupito che in piazza non ci fosse Zingaretti” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Mi hanno chiesto cosa pensassi dei negazionisti a Roma. Ho risposto che mi ha stupito che in piazza non ci fosse anche Zingaretti“. Sono le parole di Giorgia Meloni al comizio di ieri a Macerata organizzato in sostegno del candidato di centrodestra alle Regionali, Francesco Acquaroli. La provocazione della leader di Fratelli d’Italia viene spiegata così: “Io non ci sto a passare come quella irresponsabile. Perché a febbraio avevamo chiesto di mettere in quarantena chi arrivava dalla Cina, ma il Pd ci rispose che l’unico virus in circolazione era quello del razzismo“. L'articolo Covid, Meloni: “Negazionisti a Roma? Mi ha stupito che in piazza non ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il fine settimana che si chiude è stato dominato dall’irrompere sulla scena di tre forti personalità: quella del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Cont ...

Più di mille a Macerata per Giorgia Meloni

La carica dei mille, tendente al 1200 secondo i dati della questura, oggi pomeriggio in piazza Mazzini per la presidente nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Sostanzialmente i numeri registr ...

