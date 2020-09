Colleferro in lutto per la morte di Willy: saracinesche abbassate e minuto di silenzio in piazza. Il sindaco: “Ci costituiremo parte civile” (Di lunedì 7 settembre 2020) saracinesche abbassate e piazza gremita, nel rispetto delle distanze, per salutare Willy Monteiro Duarte, il ragazzo originario di Capo Verde ucciso sabato sera in una violenta rissa a Colleferro. Il minuto di silenzio, al quale era presente anche il sindaco Pierluigi Sanna, si è svolto a piazza Italia, nel centro del comune romano. Fiori e dediche sul luogo dell’omicidio, una targa ” Ciao Angelo mio”. Il primo cittadino ha assicurato “assistenza legale” alla famiglia, e anche che il comune si costituirà “parte civile nel processo”. L'articolo Colleferro in lutto per la morte di Willy: ... Leggi su ilfattoquotidiano

