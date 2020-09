Colleferro, 21enne ucciso a calci e pugni in strada: “Willy vittima spedizione punitiva” (Di lunedì 7 settembre 2020) Colleferro, 21enne ucciso a calci e pugni in strada. Massacrato di botte da un gruppo di coetanei che lo hanno ucciso a calci e pugni per le strade di Colleferro, in quella che sembra una vera e propria spedizione punitiva. La vittima è Willy Monteiro Duarten un giovane di 21 anni di Paliano: inutile la corsa in ospedale. Fermati alcuni presunti aggressori. Una vera e proprio spedizione punitiva è scattata nella notte nelle strade di Colleferro, comune in provincia di Roma. Erano circa le 2.30 di oggi, domenica 6 settembre, quando un ragazzo di 21 anni di origine capoverdiana, Willy Monteiro Duarte, è stato raggiunto da un ... Leggi su limemagazine.eu

repubblica : Colleferro, interviene per proteggere l'amico: 21enne massacrato a morte dal branco. Fermati 4 giovani [di FEDERICA… - fattoquotidiano : Colleferro, un amico di Willy: “Li conoscevano tutti. Sono stati autori di altri pestaggi”. Fiori e biglietti dove… - mariaederaM5S : La morte di Willy, 21enne ucciso a botte a Colleferro, è davvero sconcertante. Non è ammissibile morire in questo m… - Presidente_SP : RT @MiyakeEau: Colleferro, interviene per proteggere l'amico: 21enne massacrato a morte dal branco.Arrestati 4 giovani Mi chiedo che senso… - TgrRai : #WillyMonteiroDuarte, c'è un quinto indagato per l'omicidio del 21enne a #Colleferro, #Roma. Al momento sono finiti… -