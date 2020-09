Can Yaman e il suo grande talento: cambio veloce di stati d’animo in tre scene di ‘Bay Yanlis’ (Video) (Di lunedì 7 settembre 2020) Can Yaman non soltanto bello e sexy ma anche pieno di talento! Lo dimostrano semplicemente queste tre scene e il Video postati dallo stesso attore turco sulla sua pagina Instagram, dove vanta quasi 7 milioni e mezzo di follower. Siamo nel backstage della decima puntata di “Bay Yanlis” (“Signor Sbagliato”), la nuova soap con protagonista Can che sta andando in onda in questo periodo in Turchia ed apprezzatissima anche all’estero (forse di più). Sappiamo che è la seconda che lo vede in coppia con Ozge Gurel, già sua partner in “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” (Dolunay), che ha spopolato in Italia l’estate scorsa. Can sa cambiare espressione in pochissimi secondi, passando da quella concentrata e sotto sforzo mentre nei ... Leggi su pianetadonne.blog

