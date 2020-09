Calciomercato Sassuolo, Rogerio al Newcastle. Raspadori resta (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Sassuolo: il Newscastle ha ormai chiuso l’affare Rogerio. Raspadori resta Cessione illustre tra le fila del Sassuolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è ormai fatta per il passaggio del terzino Rogerio al Newcastle: 14 milioni le cifre dell’affare, per il brasiliano che vuole cimentarsi nella Premier League. Ad avere tante offerte è anche Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante, che si è messo in mostra nella seconda parte di stagione, piace a diverse squadra. Ma il Sassuolo vuole resistere e trattenere il ragazzo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Il terzino del #Sassuolo è a un passo dal #Newcastle - JuvekuwaitQ : RT @junews24com: Locatelli Juve: Paratici aveva provato a chiudere concretamente. Il retroscena - - junews24com : Locatelli Juve: Paratici aveva provato a chiudere concretamente. Il retroscena - - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: il Crotone su Adjapong e Scamacca - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? Dalla #Francia viene ribadito il forte interesse del #Napoli per #Boga ?? L’offerta degli azzurri e la risposta del #Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo: Goldaniga e Adjapong nel mirino dello Spezia Sassuolonews.net Boga, il Crystal Palace prova a beffare il Napoli: sondaggio per soffiare l'esterno del Sassuolo!

La società di Premier League si sarebbe fatta avanti per l'esterno offensivo franco-ivoriano cercato con insistenza da Giuntoli. Jeremie Boga potrebbe lasciare il Sassuolo, sì, ma per abbandnare anche ...

Calciomercato Milan: stallo Bakayoko, manca l’intesa sul riscatto

Calciomercato Milan: manca ancora l’intesa con il Chelsea per il riscatto di Bakayoko. Per la difesa si punta alle occasioni Per vedere Tiemoué Bakayoko al Milan serve pazienza e calma. Dopo i botti B ...

La società di Premier League si sarebbe fatta avanti per l'esterno offensivo franco-ivoriano cercato con insistenza da Giuntoli. Jeremie Boga potrebbe lasciare il Sassuolo, sì, ma per abbandnare anche ...Calciomercato Milan: manca ancora l’intesa con il Chelsea per il riscatto di Bakayoko. Per la difesa si punta alle occasioni Per vedere Tiemoué Bakayoko al Milan serve pazienza e calma. Dopo i botti B ...