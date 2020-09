Brexit: 38 giorni per trovare un accordo, l’aut-aut di Johnson (Di lunedì 7 settembre 2020) Come riporta The Telegraph, il premier britannico Johnson si augura che un accordo sulla Brexit venga trovato entro il 15 Ottobre Un accordo sulla Brexit entro il 15 Ottobre, data in cui è atteso riunirsi il Consiglio Europeo: è il punto sul quale il premier britannico Boris Johnson sta premendo nelle ultime ore. Sul tavolo ci sono le prescrizioni che andrebbero a regolare il libero commercio tra l’Ue e la Gran Bretagna a partire da fine anno, e secondo il Telegraph, qualora non si riuscisse a trovare un punto di incontro, “il Regno Unito andrà avanti per la sua strada”, per nulla disposto com’è nelle parole del premier, a negoziare sui “principi di ciò che significa essere un Paese ... Leggi su zon

MediasetTgcom24 : Brexit, media inglesi: premier Johnson darà 38 giorni a Ue per accordo #brexit - Agenzia_Ansa : #Brexit: Johnson darà 38 giorni all'Ue per un accordo #ANSA - LUBOHAIXIA : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit: Johnson darà 38 giorni all'Ue per un accordo #ANSA - RebelEkonomist : #Brexit: Johnson darà 38 giorni all'Ue per un accordo che paura - larenait : #Brexit, l'ultimatum di #BorisJohnson -