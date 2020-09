Armi da fuoco negli USA, impennata di acquisti con il Covid-19 (Di lunedì 7 settembre 2020) Subito dopo la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da parte del presidente Trump si è registrato un aumento di oltre tre milioni di Armi vendute rispetto allo stesso periodo del 2019. di Federica Lavarini negli Stati Uniti il primo semestre del 2020 è stato contraddistinto da un'impennata nell'acquisto di Armi: lo dicono i dati ufficiali forniti dal National Instant Criminal Background Check System (NICS) dell'FBI, analizzati dal Brookings Institute di Washington. Il NICS è il (...) - Attualità / USA, , Sparatoria, Armi da fuoco Leggi su feedproxy.google

