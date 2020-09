Alexei Navalny è uscito dal coma farmacologico: “È reattivo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Navalny è uscito dal coma artificiale Alexei Navalny è uscito dal coma farmacologico ed è reattivo, lo comunica l’ospedale Charité di Berlino nel quale è ricoverato il principale oppositore russo a Vladimir Putin. Le sue condizioni generali mostrano una lenta ripresa, fanno sapere in una nota i medici tedeschi “Viene progressivamente abituato a far meno del respiratore”, annunciano i dottori aggiungendo che il 44enne “reagisce quando gli si parla”, anche se non si possono escludere “conseguenze a lungo termine del grave avvelenamento”. Alexei Navalny era collassato lo scorso 20 agosto durante un volo dalla Siberia a Mosca. Dopo un primo ... Leggi su tpi

