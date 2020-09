Accusati di omicidio preterintenzionale i quattro giovani che a Colleferro hanno ucciso a calci e pugni il 21enne Willy Monteiro (Di lunedì 7 settembre 2020) Un giovane di 21 anni è morto nella notte tra sabato e domenica, dopo essere stato picchiato in strada, nel corso di un litigio con altri giovani della zona. Il grave episodio è avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La vittima è Willy Monteiro Duarte (nella foto), di origini capoverdiane. Il giovane viveva a Paliano, in provincia di Frosinone. quattro i giovani arrestati per l’omicidio. In manette sono finiti i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, Mario Pincarelli, di 22, e Francesco Belleggia, di 23 anni, tutti residenti ad Artena e ora detenuti nel carcere di Rebibbia. I quattro dovranno rispondere di omicidio ... Leggi su lanotiziagiornale

