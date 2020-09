Vigorito: “L’assenza del pubblico sarà un grandissimo danno per noi” (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 1. “Inzaghi non stacca mai la spina, ha sempre voglia di giocare. Si riposa in allenamento: quando non lo fa si stressa”. Sul rinvio della prima partita di campionato con l’Inter: “Anche tre anni fa abbiamo iniziato con la Sampdoria: perdemmo 2-1 andando in vantaggio. Speriamo che il risultato finale questa volta sia diverso”. Sull’assenza del pubblico: “L’assenza del pubblico sarà un grandissimo danno per una società come la nostra, che si affida tanto ai tifosi. Per loro sarà una rinuncia notevole. E non parliamo delle conseguenze economiche: nel girone di andata abbiamo Juventus, Inter, Milan in casa. Subiremo un danno ... Leggi su ilnapolista

