US Open, leggerezza di Djokovic: colpisce un giudice, attimi di paura (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Clamorosa leggerezza di Novak Djokovic durante il primo set della sfida degli ottavi di finale degli US Open contro Pablo Carreno Busta. Dopo aver perso il servizio sul 6-5 per effetto del break dello spagnolo, il tennista serbo, stizzito, ha lanciato la pallina e senza accorgersene ha colpito in pieno un giudice di linea. La donna per qualche secondo ha avuto grossi problemi di respirazione. Immediate le scuse di Djokovic. UFFICIALE: NOVAK Djokovic SQUALIFICATO DAGLI US Open Leggi su sportface

