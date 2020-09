Tirrenia, si appende ad una trave per fare una foto: morta 43enne (Di domenica 6 settembre 2020) Una donna di 43 anni è morta a Tirrenia: si è appesa ad una trave, che poi ha ceduto, per scattarsi una foto. Tragedia a Tirrenia, in provincia di Livorno. Una donna di 43 anni infatti è morta dopo che una trave di cemento le è crollata addosso. La donna era entrata nella zona esterna dello stabilimento balneare “Bagno Imperiale”, inaccessibile ai visitatori, per scattarsi una foto. In quella zona infatti ci sono delle strutture che richiamano l’architettura delle rovine romane. La trave però non ha retto il peso della donna e si è spezzata, colpendola al collo e alla testa. Nonostante la prontezza di riflessi del fidanzato, che ha immediatamente chiamato i soccorsi, per la ... Leggi su bloglive

