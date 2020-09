Succo d’ananas, aiuta a digerire e rafforza le difese immunitarie (Di domenica 6 settembre 2020) Bevanda molto apprezzata, il Succo d’ananas è caratterizzato da benefici davvero interessanti. Tra questi, è possibile citare l’aiuto, importantissimo, all’efficienza dei processi digestivi. A cosa è dovuto? Alla presenza di enzimi preziosi, come per esempio la bromelina. Le sue proprietà sono state più volte indagate dalla scienza. Degno di nota a tal proposito è uno studio congiunto indiano e malese pubblicato per la prima volta nel 2016 e portato avanti da equipe attive presso realtà come la Sri Ramachandra University di Chennai (India). Questo lavoro scientifico, partito con l’obiettivo di proprietà terapeutiche della bromelina, ha confermato la sua efficacia come enzima che favorisce la digestione. I motivi per cui il Succo d’ananas fa bene non finiscono certo ... Leggi su dilei

drinksco_it : 4 arance / 1 limone / 30cl di succo di ananas e di pesca / 4 cucchiai di granatina / ghiaccio Spremere la frutta e… - NatoRe_ReNato : @LKaganovich2970 + succo d'ananas - mascherine #vivalafiga - midge_hadley : height: 1.65 zodiac: ariete tatoos: none drink: succo d'ananas (non pensate male birichini ihihih) alcool: boh birr… - ManfrediGuttad2 : @LKaganovich2970 Dopo tutto quel succo d'ananas questa non ci voleva! - LKaganovich2970 : @Claire317X @the_whooligan @natolibero68 @kat_prima @La__Hiedra @Voltolino1 @Stefani86423248 @spank75… -

Ultime Notizie dalla rete : Succo d’ananas Intervista a Matteo Zed, bartender di The Court di Palazzo Manfredi a Roma Fine Dining Lovers