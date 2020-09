Sondaggi Usa, Cbs: “Biden in vantaggio di 10 punti su Trump. Avanti anche in Wisconsin, stato in bilico” (Di domenica 6 settembre 2020) A due mesi dalle elezioni il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio di dieci punti su Donald Trump. A registrarlo è un Sondaggio a livello nazionale della Cbs condotto al termine delle convention dei due partiti, che attribuisce il 52% dei consensi all’ex vice di Obama contro il 42% del presidente in carica repubblicano. Al centro della rilevazione anche il Wisconsin, swing o battleground State, dove Biden è Avanti col 50% delle preferenze contro il 44% del tycoon. Lo stato è finito sotto i riflettori dopo i fatti di Kenosha, dove Jacob Blake è stato ferito dagli agenti e due manifestanti sono stati uccisi da un 17enne, che ha aperto il fuoco sulla folla nel corso delle proteste del ... Leggi su ilfattoquotidiano

