Shooter: trama e cast del film in onda su Paramount Network (Di domenica 6 settembre 2020) Questa sera, 6 settembre 2020, alle ore 21,10 su Paramount Network va in onda Shooter, film del 2007, diretto da Antoine Fuqua, tratto dal romanzo Una pallottola per il presidente (Point of Impact) di Stephen Hunter, primo volume della serie dedicata al personaggio di Bob Lee Swagger, tiratore scelto reduce dall’Etiopia. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Bob Lee Swagger è un sergente dei Marines, esperto cecchino, che dopo aver perso il suo compagno, il caporale Donnie Fenn, durante un’operazione militare in Etiopia, si ritira sulle montagne del Wyoming (Stati Uniti). Qui viene contattato ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Shooter trama Stasera in TV 6 Settembre Film e Programmi ComingSoon.it TRAMA UN TIPO IMPREVEDIBILE

Il giovane Happy Gilmore ha una grande passione per l'hockey su ghiaccio ed è deciso a diventare un campione in questo sport. La squadra della scuola però lo rifiuta, e, mentre sfoga la propria rabbia ...

The Raid, annunciato lo shooter multiplayer in prima persona ambientato nell’universo di Observer

Feardemic e 84RAID Corporation hanno annunciato in queste ore The Raid, uno shooter in prima persona multiplayer giocatore-contro-giocatore e giocatore-contro-nemico. Questo titolo è ambientato nell’u ...

Il giovane Happy Gilmore ha una grande passione per l'hockey su ghiaccio ed è deciso a diventare un campione in questo sport. La squadra della scuola però lo rifiuta, e, mentre sfoga la propria rabbia ...Feardemic e 84RAID Corporation hanno annunciato in queste ore The Raid, uno shooter in prima persona multiplayer giocatore-contro-giocatore e giocatore-contro-nemico. Questo titolo è ambientato nell’u ...