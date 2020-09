Salvini: 'Il mio obiettivo è 7 a 0'. Di Maio: 'Alleanze andavano coordinate meglio' (Di domenica 6 settembre 2020) Il Leader della Lega guarda al voto per le Elezioni regionali e si bilancia, per una conquista anche delle Marche e della Toscana. Delle Alleanze parla il ministro degli Esteri ed ex capo politico ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : #Salvini: Volere è potere. Durante il mio mandato da ministro l'ho dimostrato: avevamo sostanzialmente fermato gli… - Noiconsalvini : ?? #Salvini: Il mio intervento in diretta dal Forum Ambrosetti di Cernobbio. Buona giornata Amici. - matteosalvinimi : #Salvini: I tribunali sono 'mezzi chiusi' per gli italiani a cui servono veramente. Io invece il 3 ottobre dovrò pr… - celestinoceles7 : RT @AlfioKrancic: Mio cugino di montagna dice: hanno colpito Berlusconi e contemporaneamente hanno smerdato le tesi di Zangrillo; colpendo… - nexoslaika : RT @AlfioKrancic: Mio cugino di montagna dice: hanno colpito Berlusconi e contemporaneamente hanno smerdato le tesi di Zangrillo; colpendo… -